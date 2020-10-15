مصر تتفاوض مع مستثمرين أجانب على مشروعات طاقة متجددة

المصدر: القاهرة -رويترز





قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، اليوم، إن بلاده تتفاوض مع مستثمرين أجانب بشأن إقامة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2000 ميجاوات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.

أدلى شاكر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة على هامش افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة.

وأضاف شاكر أن التفاوض مع المستثمرين الأجانب سينتهي قبل نهاية العام الجاري.

وتجاهد مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز على الرغم من إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.

وقال شاكر إن القدرات المتوقعة للمشروعات الجديدة التي يجري التفاوض عليها سترفع إجمالي الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى 6000 ميجاوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news