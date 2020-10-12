حجز 900 مقعد في مطعم طائرة "عملاقة" خلال 30 دقيقة

المصدر: سنغافورة - د ب أ

جرى اليوم، بيع تذاكر أكثر من 900 مقعد في مطعم "إيه 380 في تشانجي" التابع للخطوط الجوية السنغافورية، في غضون 30 دقيقة فقط من بدء فتح الحجوزات الخاصة بالتجربة الجديدة القائمة على فكرة تناول الطعام داخل طائرة "إيرباص" العملاقة من طراز "إيه 380" وهي متوقفة على الأرض.



وأفادت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" الأخبارية، بأنه تمت دعوة المتعاملين الذين لم يتمكنوا من الحجز بعد الساعة 12.30 صباحا بالتوقيت المحلي، للانضمام إلى قائمة انتظار، والتي قد تم إغلاقها أيضا منذ ذلك الوقت.



وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية السنغافورية لـ"ذا ستريتس تايمز"، أنه تم حجز جميع المقاعد، مضيفا أنه "نظرا لقوة الطلب ورغبة المتعاملين فمن المقرر أن تعيد الخطوط الجوية السنغافورية فتح (الحجز على) قائمة الانتظار لفترة محدودة من الساعة السادسة مساء اليوم للذين لايزالون يهتمون بتجربة مطعم (إيه 380 في تشانجي)".



وتبلغ تكلفة الغداء لمدة ثلاث ساعات 50 دولارا في مقاعد الدرجة الاقتصادية بالطائرة، و90 دولارا لمن يرغبون في الجلوس في مقاعد الدرجة الاقتصادية الممتازة، و300 دولار لمقاعد درجة رجال الأعمال و600 دولار للأجنحة.

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