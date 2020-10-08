سيدة على رأس منظمة التجارة العالمية للمرة الأولى

المصدر: جنيف -وام





أعلنت منظمة التجارة العالمية أنه تم التوافق على اختيار " نجوزى ايويالا" وزيرة المالية النيجيرية السابقة ويو ميونغ وزيرة التجارة بجمهورية كوريا مرشحتين ستخوضان الجولة الثالثة والأخيرة لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية خلفا لروبرتو ازفيدو الذى سبق وأعلن عن استقالته لاسباب شخصية .جاء ذلك فى تصريحات، اليوم، لسفير نيوزلندا وممثلها الدائم بمنظمة التجارة العالمية والرئيس الحالى للمجلس العام للمنظمة، أعلى هيئة لصنع القرار بالمنظمة باستثناء المؤتمر الوزارى الذى يجتمع كل عامين .

اختيار المرشحتين النهائيتين يمثل سابقة فى تاريخ المنظمة حيث ستتولى بالتالي إمرأة منصب المدير العام بعد مشاورات لاختيار إحداهن فى الفترة من 19 الى 27 من اكتوبر الحالى.

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