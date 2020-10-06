طبيب البيت الأبيض يعلن أن ترامب "قد لا يكون تعافى تماما" من كورونا
اعتبر طبيب البيت الابيض أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي اعلن أنه سيغادر المستشفى مساء الاثنين، "قد لا يكون تعافى تماما" من فيروس كورونا المستجد.
وقال الطبيب شون كونلي "حتى لو لم يكن تعافى تماما، فإن الفريق (الطبي) وانا متوافقون على أن كل فحوصنا وخصوصا وضعه الصحي السريري، تتيح له العودة (الى البيت الابيض) في شكل آمن تماما".
واضاف "سيتلقى عناية طبية من الدرجة الأولى على مدار الساعة"، لافتا الى أن بعض العلاجات التي تلقاها ترامب لا تزال قيد الاختبار.
جكا/ب ق/ود
وقال الطبيب شون كونلي "حتى لو لم يكن تعافى تماما، فإن الفريق (الطبي) وانا متوافقون على أن كل فحوصنا وخصوصا وضعه الصحي السريري، تتيح له العودة (الى البيت الابيض) في شكل آمن تماما".
واضاف "سيتلقى عناية طبية من الدرجة الأولى على مدار الساعة"، لافتا الى أن بعض العلاجات التي تلقاها ترامب لا تزال قيد الاختبار.
جكا/ب ق/ود
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