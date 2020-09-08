مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو في 17 سبتمبر
أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلا عن بيان لشركة مصر للطيران، بأن الشركة ستستأنف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو اعتبارا من 17 سبتمبر أيلول الجاري بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.
وأوضحت الشركة في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار ‘بي.سي.آر‘ سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول لموسكو".
وأوضحت الشركة في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار ‘بي.سي.آر‘ سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول لموسكو".
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