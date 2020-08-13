مخزون لبنان من الطحين يكفي 4 أشهر

المصدر: بيروت - رويترز

قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، أمس، إن لدى بلاده 32 ألف طن من الطحين، إضافة إلى 110 آلاف طن من المتوقع أن تصل خلال الأسبوعين المقبلين. وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المخزون يكفي لأربعة أشهر»، و«لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز!».

وسيرسل برنامج الأغذية العالمي أيضاً 17 ألف طن من الطحين هي الدفعة الأولى من خطة لإمداد لبنان بـ50 ألف طن، في وقت قال فيه تقرير للأمم المتحدة، أول من أمس، إن لدى لبنان إمدادات تكفي ستة أسابيع فقط.

وكان تقرير لـ«رويترز» كشف أن الحكومة اللبنانية لم تحتفظ بمخزون استراتيجي من القمح، على عكس الكثير من الدول المعتمدة على واردات القمح، وأن كل المخزونات الخاصة من الحبوب التي كانت في صومعة «مرفأ بيروت» دُمرت في الانفجار الذي هز المدينة في الرابع من أغسطس الجاري.

وقال نعمة، الجمعة الماضية، إن وزارته كانت تخطط للاحتفاظ بمخزون حكومي قدره 40 ألف طن من القمح، لكن هذه الخطط لم تُنفذ قبل الانفجار.

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