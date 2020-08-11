السعودية تحدد أسعار البنزين لشهر أغسطس

المصدر: الرياض (وكالات)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء أمس، زيادة في سعر بنزين 91 و95 لشهر أغسطس الحالي.

وأعلنت الشركة السعودية، في بيان لها مساء أمس، ارتفاع أسعار البنزين خلال شهر أغسطس الحالي حيث حددت سعر بنزين 91 عند 1.43 ريال للتر من 1.29 ريال، وسعر بنزين 95 عند 1.60 ريال للتر من 1.44 ريال.

وكانت أرامكو قد أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية ابتداء من شهر فبراير من العام الحالي ؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.



وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news