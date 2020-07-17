إحصاءات: المستثمرون يقبلون على الأصول عالية المخاطر

المصدر: لندن - رويترز



أظهرت إحصاءات أسبوعية لتدفقات الصناديق من «بنك أوف أميركا»، اليوم، أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والأسهم عالية المخاطر، إذ تقلص تدابير تحفيز غير مسبوقة أثر المخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة.

وتشجع السياسات الداعمة، المستثمرين على ضخ المال في أدوات الدين عالية المخاطر وسجلت الأسواق الناشئة دخول تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في خمسة أسابيع، بينما سجلت صناديق السندات الحكومية، التي تُعتبر ملاذا آمنا، نزوح تدفقات بواقع ثلاثة مليارات دولار.

وقال البنك إنه في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو، استقطبت صناديق السندات 9.3 مليارات دولار، بينما تلقت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 4.8 مليارات دولار. وتبعد الأسهم العالمية 6% فقط عن ملامسة مستوى قياسي جديد مرتفع.

وأضاف البنك أنه في غضون ذلك، سحب المستثمرون 77.9 مليار دولار من صناديق أسواق النقد، مشيرا إلى أن أحدث أسبوع شمل موعدا نهائيا لسداد الضرائب في 15 يوليو في الولايات المتحدة.



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