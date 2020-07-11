مقترح بتعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواجهة «كورونا»

المصدر: بروكسل -د.ب.أ

عدل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أمس، اقتراحاً للمفوضية الأوروبية بشأن حزمة إنعاش اقتصادي للاتحاد الأوروبي لما بعد وباء فيروس كورونا، في محاولة لرأب الصدع بين دول الاتحاد الأوروبي المختلفة في الرأي حول تلك القضية. ويعدل اقتراحه الجديد حجم الميزانية الإجمالية لتكون أقل مما تم اقتراحه سابقاً، واقترح ميشيل ميزانية بقيمة 1.074 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار)، بدلاً من 1.1 تريليون يورو. وأضاف خلال تقديم اقتراحه: «إنني أحاول أن أقترح حلاً وسطاً بين الآراء المختلفة. هدفنا هو عدم إهدار المال، هدفنا هو الاستثمار والإصلاح». غير أن برنامج الإنعاش من تداعيات فيروس كورونا يحتفظ بالحجم نفسه، حسب اقتراح المفوضية الأوروبية، بإجمالي 750 مليار يورو، مكون من 500 مليار يورو في صورة منح و250 مليار يورو في صورة قروض.

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