استعداداً لعيد الأضحى.. دولة اسلامية تطلب استيراد 450 ألف أضحية بدون جمارك

المصدر: نواكشوط - (د ب أ)

قدمت السنغال اليوم الاثنين طلبا رسميا إلى جارتها الشمالية موريتانيا بتزويدها ب 450 ألف رأس من الأضاحي، لتلبية حاجيات السنغاليين من الأضاحي قبيل العيد.

وقال وزير الثروة الحيوانية السنغالي صمبا جوبني خلال لقاء افتراضي عبر تقنية "الفيزيو كونفرانس" مع وزير التنمية الريفية الموريتاني أدي ولد الزين إن بلاده ستوفر "إجراءات الراحة والأمن للتجار الموريتانيين في الأراضي السنغالية طيلة أيام العيد وتسهيل التنقل والإعفاء من الرسوم الجمركية المرتبطة بهذه العملية".

من جانبه، قال وزير التنمية الريفية الموريتاني إن "موريتانيا على أتم الاستعداد لتلبية طلب شقيقتها السنغال بتوفير 450 ألف رأس من الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وإن الترتيبات التي تم اتخاذها في هذا المجال لتموين الأسواق الوطنية ستكون نفسها لصالح السنغال وذلك بالنظر إلى العلاقات المتجذرة القائمة بين البلدين عبر التاريخ".

وقد أسفر اللقاء كذلك عن الاتفاق على فتح الحدود البرية لمدة 90 يوما، منها 45 يوما قبل العيد والمتبقية ما بعد العيد كفترة سماح للتجار الموريتانيين لبيع ما تبقى من أضاحيهم، وتحديد ثلاث نقاط عبور.

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