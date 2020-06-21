دولة عربية تقرر إعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطني العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني إنه "تم اعتماد برامج تحفيز غير مسبوقة وتم إعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطني العالم حتى 31 أكتوبر"

وأضاف ، بحسب ما نشرته جريدة "الأهرام" المصرية إنه قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة، بالإضافة إلى التعرف على ضوابط وزارة الطيران، وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال خالد العناني في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل الأماكن التي زرتها هي أكثر أمنًا وبها ظروف صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع خالد العناني : "مستعدون لإعادة السياحة الخارجية إلى مصر من أول يوليو في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح".

وأكمل خالد العناني : "لدينا أكثر من 1200 فندق في مصر وما حصل على تراخيص العمل حوالي 30 % بحوالي 350 فندقًا 20 % منها في شرم الشيخ بـ 69 فندقًا".

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