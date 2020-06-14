دولة عربية تمدد إغلاق المطارات أسبوعين آخرين بسبب "كورونا"

المصدر: الخرطوم - (رويترز)

قال متحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان اليوم إن البلاد ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والمحلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو. وأغلق السودان مطاراته في مارس في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا. وتتم مراجعة هذا القرار كل أسبوعين.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني السودانية عبد الحافظ عبد الرحيم إن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.



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