تشغيل الرحلات الجوية بجميع مطارات مصر اعتبارا من أول يوليو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار، عن بدء رحلات الطيران بجميع مطارات الجمهورية اعتبارا من أول يوليو المقبل مع الدول التي ستفتح مطاراتها الشهر المقبل؛ وذلك وفق الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور كل من: وزير السياحة والآثار المصرية الدكتور خالد العناني ووزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news