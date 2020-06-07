الكويت تستعد لتشغيل رحلات الطيران

المصدر: الكويت - (رويترز)

قال وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت مبارك الحریص ان إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي.

ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 في المئة والثانية 60 في المئة وصولا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة.

وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.

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