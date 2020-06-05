رحلات طيران استثنائية من 4 مطارات سعودية إلى القاهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ مصر للطيران رحلاتها من السعودية ، غدًا، على أن يتم الحجز مباشرة من خلال مكاتب مصر للطيران الموجودة في السعودية ، وليس من القنصلية كما كان في الفترة الماضية، ذلك بحسب ما نشرته جريدة "الأهرام" المصرية

وفتحت مكاتب مصر للطيران في كل من الرياض و جدة و الدمام و المدينة المنورة أبوابها من صباح الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا لاستقبال راغبي السفر من المصريين في الخارج.

وتحددت مواعيد الرحلات على النحو التالي:

جدة – القاهرة بتاريخ السبت 6 يونيو

الدمام - القاهرة الأحد 7 يونيو

المدينة المنورة - القاهرة الإثنين 8 يونيو

الرياض - القاهرة الثلاثاء 9 يونيو.

وتنتظم بعد ذلك على أن تكون رحلة يوميا يمكن أن تزيد إلى رحلتين في حال زيادة حجم الطلب من جدة بدءا من الأحد 7 يونيو الجاري ومن الرياض الخميس 10 يونيو الجاري، على أن تستمر رحلة واحدة يوميًا من الدمام ورحلة يوم بعد يوم من المدينة المنورة .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news