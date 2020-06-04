إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج إلى مصر والاكتفاء بعزلهم في منازلهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذ مطار القاهرة اليوم توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج علي الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني .

وأكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي أن المطار بدأ بالفعل اليوم في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي علي قرابة ٤٥٠ عالقا وصلوا علي متن ٣ رحلات استثنائية من بيروت، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الأهرام المصرية.

وأفاد المصدر أنه تم إخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم ب فيروس كورونا وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.

وأضاف المصدر أن من يشتبه في إصابتهم ب فيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سوف يتم علي الفور عزلهم داخل المستشفيات.

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