البنك المركزي: المصريون سحبوا 9 مليارات جنيه من "الصراف الآلي" خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن المصريين سحبوا نحو 9 مليارات جنيه (2.1 مليار درهم) من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وقال المصدر إن هذه المبالغ تم سحبها خلال أربعة أيام فقط من الجمعة الماضية وحتى أمس الإثنين.

وأكد المصدر التشديد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية احتياجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الإلكترونية.

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