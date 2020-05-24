30 مليار يورو تكاليف دعم تخفيض أوقات الدوام في ألمانيا

المصدر: برلين -د. ب. أ

أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى أن التكاليف المخصصة لدعم العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم بسبب جائحة كورونا، ستتجاوز 30 مليار يورو بحلول نهاية العام الحالي.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية تنشرها غدا الاثنين، قال ديتلف شيله، رئيس الوكالة:" عندئذ سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تقدم المساعدة".

وأوضح شيله أن الوكالة لم تدفع حتى الآن سوى 2.5 مليار يورو فقط لإعانات العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم، وارجع ذلك إلى أنه لم يتم إعداد الحساب الخاص بالكثير من الشركات بعد.

وتلقت الوكالة إخطارات بتقليص أوقات دوام أكثر من عشرة ملايين عامل في ألمانيا بسبب جائحة كورونا، وتتوقع الوكالة أنه ليس جميع من تقدم بطلب للحصول على هذا الدعم، لديهم الحق فعليا في الاستفادة من هذا الدعم.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لديها احتياطي بالمليارات في الوقت الراهن، لكنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا الاحتاطي سيكفي للتخفيف من تداعيات الوباء بالنسبة لسوق العمل.

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