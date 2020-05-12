"آرامكو" توزع أرباح 18.75 مليار دولار عن الربع الأول

المصدر: الرياض- وام





أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو " نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، مؤكدة قوة مركزها المالي وقدراتها التشغيلية رغم بيئة الاقتصاد الكلّي الصعبة وانخفاض الطلب على الطاقة إثر جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



وصرَّح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "لقد حققت الشركة أرباحًا وتدفقات نقدية حرّة قويين، رغم ضعف الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار النفط، وفي الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها مع استمرارها في تنفيذ إستراتيجيتها طويلة المدى والرامية إلى خلق القيمة لجميع مساهميها".



وتشير النتائج المالية الى ان اجمالي توزيع الأرباح عن الربع الأول للعام 2020 يبلغ 70.32 مليار ريال /18.75 مليار دولار/ سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news