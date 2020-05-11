رحلات طيرات استثنائية للمصريين العالقين في الإمارات

المصدر: دبي - الامارات اليوم

قال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية هيثم سعد الدين، أن الوزير محمد سعفان تلقي تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بالإمارات، حنان شاهين، أشارت فيه إلي أن السفارة ترتب رحلات طيران استثنائية للمواطنين المصريين العالقين بدولة الامارات، الذين سجلوا بياناتهم والراغبين في تسجيلها من حاملي التأشيرات، وكذلك حاملو الإقامات المنتهية طالما تم تقديم المستندات اللازمة.

وأضافت في تقريرها، أن السفارة بأبوظبي سوف تقوم بالتواصل مع المواطنين المسجلين بها ضمن العالقين للقيام بحجز الطيران المتاح بدءاً من 13 مايو الجاري.

وأكدت، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام المصرية، أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين لفترة أربعة عشر يوما تحت إشراف وزارة الصحة دون استثناء، وذلك في إحدى المدن الجامعية علي نفقة الدولة.

وأشارت إلي أنه يمكن للمواطنين الراغبين في قضاء فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسي علم علي نفقتهم الخاصة تسجيل بياناتهم من خلال رابط السفارة بأبوظبي لترتيب رحلة لهم.

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