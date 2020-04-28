سلطنة عمان تبدأ تخفيف القيود على الشركات

المصدر: دبي -رويترز



قالت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء إن سلطنة عمان سمحت بإعادة فتح عدد محدود من الشركات التجارية، بما في ذلك الصرافة، في الوقت الذي تحركت فيه بعض دول الخليج العربية لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وذكر بيان حكومي، بثته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن إصلاح السيارات وقطع غيار قوارب الصيد ومتاجر بيع السلع الإلكترونية هي من بين المتاجر التي يمكنها استئناف نشاطها.



ولا تزال الحكومات الخليجية تعيد مواطنيها من الخارج. وقالت البحرين اليوم الثلاثاء إنها أعادت إلى الوطن أكثر من 3800 مواطن من دول عربية وإيران والهند وروسيا وباكستان وتركيا.

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