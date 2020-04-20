منع بيع تذاكر الطيران في هذه الدولة

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أمرت السلطات الهندية شركات الطيران العاملة في البلاد بالتوقف عن بيع أي تذاكر طيران حتى إشعار آخر، وهو ما يحرم الشركات من مصدر دخل نقدي مهم في الوقت الذي اتخذت فيه حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خطوات أشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس "كورونا" المستجد.



وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الهندية، في إخطار عبر "تويتر"، اليوم، إنه مع استمرار الإغلاق الوطني في الهند حتى 3 مايو المقبل، لم يتم اتخاذ قرار بشأن السماح برحلات الطيران بعد رفع القيود المفروضة على الحركة في البلاد، مضيفة أنه يجب ألا تبيع شركات الطيران حاليا تذاكر لرحلات بعد انتهاء فترة الإغلاق نظرا لأنه لم يتحدد أي موعد للسماح باستئناف حركة الطيران.



وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن هذا القرار يمثل ضربة قوية جديدة لشركات الطيران التي تعاني من نقص حاد في التدفقات النقدية منذ بداية أزمة جائحة "كورونا".

وكانت الشركات تستخدم حصيلة بيع تذاكر رحلات ما بعد انتهاء الإغلاق الوطني في تغطية نفقاتها اليومية.



ويعني قرار الإدارة العامة للطيران المدني في الهند والذي يشمل الشركات المحلية والأجنبية أنه على هذه الشركات التفكير في إجراءات جديدة لخفض النفقات والتي شملت بالفعل منح بعض العاملين إجازات بدون أجر وخفض الأجور.