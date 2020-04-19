بيل غيتس متفائل بالتوصل للقاح ضد "كورونا" بنهاية 2021

المصدر: لوس أنجلوس - د ب أ

أعرب مؤسس شركة "مايكروسوفت" والملياردير المعروف بفعل الخير، بيل غيتس، عن تفاؤله بأنه سيكون هناك لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد بنهاية العام المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غيتس خلال الحفل الخيري "عالم واحد.. معا في المنزل" العالمي عبر الواقع الافتراضي الليلة الماضية.



وقال غيتس إن "هناك الكثير من اللقاحات المرشحة التي ندعمها الآن، وأنا متفائل أنه بحلول أواخر العام المقبل سيخرج أحدها، ونحن بحاجة للتأكد من أنه سيصل إلى كل شخص في العالم".



وأضاف أن "النتيجة تأتي في نهاية المطاف عندما نحصل على لقاح يحمينا جميعا، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم".

وكانت ليدي جاجا وإلتون جون ورولينغ ستونز من بين النجوم الذين شاركوا في الحدث الذي أقامته منظمة "غلوبال سيتيزين".



كما ظهر علماء وسياسيون وشخصيات عامة قي الحدث.



وقالت المنظمة إنها تلقت بالفعل ملايين الدولارات في صورة تبرعات قبل الحفل، وقبل منتصف الليل بقليل أعلنت المنظمة عبر "تويتر" أنها جمعت 127.9مليون دولار.