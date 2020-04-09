أسعار النفط ترتفع مع توقعات بخفض الإنتاج

المصدر: ملبورن - سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بفضل توقعات بأن كبار منتجي النفط في العالم سيتفقون على خفض للإنتاج في اجتماع يُعقد في وقت لاحق اليوم في الوقت الذي يكابد فيه القطاع انهيارا في الطلب العالمي ناجم عن فيروس "كورونا".



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% أو 41 سنتا إلى 33.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 05.29 بتوقيت غرينتش.

وارتفع العقد لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 33.90 دولار، ليسجل صعودا لليوم الثاني.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.3% أو 82 سنتا إلى 25.91 دولار للبرميل، بعد أن صعدت في وقت سابق بما يصل إلى 6.1%.



ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم.



ومن المتوقع أن يكون الاجتماع أكثر نجاحا من اجتماع عقدوه في مارس الماضي، حين أخفقوا في الاتفاق على تمديد خفض الإمدادات.