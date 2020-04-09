«إياتا»: 24.6 مليون وظيفة في «النقل الجوي» معرّضة للخطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تحليلاً جديداً يشير إلى الخطر المحتمل في زوال 24.6 مليون وظيفة، مع استمرار انعدام الطلب على السفر الجوي، بسبب آثار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح تحليل «إياتا»، الذي كشف عنه أمس، أن أكثر من 65.5 مليون شخص حول العالم يعتمدون على قطاع النقل الجوي، بما فيها قطاعات السياحة والسفر، كما أن من بينهم 2.7 مليون موظف يعملون لدى شركات الطيران. وبحسب السيناريو الذي وضعه «إياتا» في حال استمرت قيود السفر المفروضة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن هنالك نحو 25 مليون وظيفة معرّضة للخطر حول العالم، تشمل: 11.2 مليون وظيفة في آسيا والمحيط الهادئ، 5.6 ملايين وظيفة في أوروبا، 2.9 مليون وظيفة في أميركا اللاتينية، مليوني وظيفة في أميركا الشمالية، مليوني وظيفة في إفريقيا، 900 ألف وظيفة في الشرق الأوسط.

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مليون شخص حول العالم يعتمدون على قطاع النقل الجوي.