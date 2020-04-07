ساكسو بنك: الصين أول الناجين من العاصفة العالمية

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أصدر ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، اليوم، توقعاته الفصلية للربع الثاني من عام 2020 للأسواق العالمية، بما فيها الأفكار التجارية التي تغطي الأسهم، والفوركس، والعملات، والسلع، والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على مَحافظ العملاء.



وقال خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي العالمي لدى ساكسو بنك كاي فان بيترسن، إن الصين هي أول الناجين من العاصفة العالمية، مؤكداً أنه رغم التدهور الحالي في أسواق الأسهم العالمية، حيث توفر حركة الأسعار على فئات الأصول المختلفة مؤشرات واضحة لحجم الضغوط القائمة وسعي المتداولين الحثيث للحصول على السيولة، فإن الوضع سيستقر في نهاية المطاف، وتوقع أن تشهد الأسواق العالمية حالة مشابهة لما مرّت به الأسواق الآسيوية خلال شهري يناير وفبراير، مع تراجع المخاوف بشكل عام.



وأشار بيترسن قائلاً: نحتاج إلى إعادة تعيين التوقعات المتعلقة بالأساسيات والأرباح في الوقت الذي يعمل فيه صنّاع السياسات على معالجة التحدي المتمثل بالتهديدات الثلاثة، وهي صدمة العرض وصدمة الطلب وتدنّي الأسعار في سوق الطاقة، مستطرداً: "بينما تقود الصين العالم من ناحية التباطؤ الاقتصادي الذي نشهده حالياً، تشير المحادثات التي تدور حول هذا الموضوع إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول من العام بنسبة تراوح بين 10% و20%-. ومن المرجح أيضاً أن نشهد ربعاً سنوياً أو ربعين سنويين من التباطؤ في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، ونتيجة لذلك ستنشأ مفارقة تتمثل في تسارع النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثاني في الوقت الذي تدخل فيه بقية أنحاء العالم مرحلة من التباطؤ".



وأوضح أن معظم الأسواق الآسيوية ستستفيد من ارتفاع نسبة النمو في الصين، حيث ستستعيد الصين نحو 50% من تجارتها مع المنطقة، لافتاً إلى أنه مع عودة الاقتصاد الخدمي في نهاية المطاف، وافتتاح المطاعم مجدداً في جميع أنحاء الدولة؛ تشير بعض المقاطعات الصينية إلى عودة الحياة الطبيعية فيها بشكل كامل تقريباً. وقال إنه بالنظر إلى التأثير الاقتصادي للأزمة الحالية، فإنه يتعين علينا العودة إلى الماضي وتذكّر أن ذلك حدث سابقاً بعد مدة الصعود الأطول التي شهدتها الأسواق في تاريخها، لكن مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، واحتمال ابتكار لقاح للفيروس؛ فمن المتوقع حصول الأسواق الأوروبية والأميركية على منافع لم تكن متاحة في الأسواق الآسيوية.