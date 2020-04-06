"تويتر" يطلق حملة "دايماً إلعبها صح"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق "تويتر" حملة توعوية بعنوان (#دايما_إلعبها_صح) تركز على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية لمجتمع الألعاب الإلكترونية في المنطقة.



وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الصحة البدنية والذهنية لهواة الألعاب الإلكترونية خلال الظروف الراهنة والتي تستلزم قضاء معظم الوقت داخل المنزل.



كما تركز الحملة على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي ومتوازن لدى هواة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ولاتزال الألعاب الإلكترونية تشكل موضوعاً رئيساً للمحادثات على "تويتر"، ففي عام 2019 سجّل "تويتر" أكثر من 1.2 مليار تغريدة حول الألعاب الإلكترونية أي ما يعادل زيادة سنوية تقارب 20%.



وكانت الوسوم المرتبطة بالألعاب العام الماضي من بين الأكثر استخداماً على صعيد السعودية. أما في المنطقة العربية، فيلجأ هواة الألعاب الإلكترونية إلى "تويتر" لمشاركة النصائح والحيل والتعليمات وأحدث الألعاب والتحديثات ومراجعات عن الأدوات والأجهزة.



وقالت مدير الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "تويتر"، كندة إبراهيم، إن "الألعاب الإلكترونية شكلت واحدة من المحادثات الرئيسة على منصة (تويتر) في السنوات الأخيرة، ومن هذا المنطلق أردنا المساهمة في معالجة القضايا المرتبطة بالحفاظ على الصحة في هذا المجتمع الرقمي".



وأضافت أنه "من خلال زيادة رفع مستوى وعي الناس حول أبرز الأساليب التي يمكن لهواة الألعاب اتباعها للحفاظ على صحتهم بشكل عام، نأمل بأن ندعم الحوار الهادف لدى الأشخاص حول سبل حماية الصحة من خلال التطرق إلى اهتماماتهم وتقديم الدعم والمساعدة للآخرين، لاسيما في ظل الأوقات العصيبة التي نمر بها حالياً".