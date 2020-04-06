"إيرباص" تنفذ مهام جوية بطائرة "A350" لمواجهة "كورونا"

المصدر: تولوز - الإمارات اليوم

تواصل شركة "إيرباص" عمليات شراء وتوفير ملايين الكمامات الواقية من الصين، والتبرع بمعظمها لحكومات الدول التي تتخذ الشركة منها مقراً لها وهي فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.



وقام فريق اختبار الطائرات في "إيرباص" بإنجاز مهمة جديدة أخيرا على الطائرة من طراز (A350-1000) والتي تعتبر المهمة الثالثة بين أوروبا والصين، حيث عادت إلى فرنسا أمس محملة بنحو أربعة ملايين كمامة واقية، وذلك في إطار جهودها لمواجهة فيروس "كورونا".



وكانت الطائرة قد غادرت من مقر الشركة في تولوز في الثالث من أبريل لتصل إلى مقر "إيرباص" في تيانجين الصينية يوم أربعة أبريل وعادت إلى هامبورغ في اليوم ذاته.



ومنذ منتصف مارس الماضي قامت "إيرباص" بمهمتين من النوع نفسه بطرازي (A330-800)، و (A330MRTT)، كما نفذّت الشركة بطائرة من طراز (A400M) مهمات عدة لنقل الكمامات الطبية بين مختلف مواقع الشركة في أوروبا بفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، حيث تؤكد "إيرباص" على مواصلة دعمها لمكافحة "كورونا".