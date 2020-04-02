تعرف على تطورات سعر الفائدة في مصر

المصدر: القاهرة -رويترز



أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وقال بيان البنك المركزي إنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند‭‭9.25 ‬‬ بالمئة وسعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 10.25 بالمئة.

كان البنك خفض في منتصف مارس أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم "أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ تسعة بالمئة (تزيد ثلاثة نقاط مئوية أو تنقص) في الربع الرابع من العام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط."