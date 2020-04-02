"إيرباص" تُصنع كمامات باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "إيرباص" عن تصنيع كمامات واقية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في معظم المرافق التابعة لها في إسبانيا، والتي ستوفر حماية لفرق الرعاية الصحية والطبية التي تعمل على مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.



وذكرت الشركة في بيان، أنها خصصت أكثر من 20 طابعة ثلاثية الأبعاد تعمل على مدار الساعة لصناعة هذه الكمامات، والتي جرى توزيع المئات منها على المستشفيات القريبة من مواقع "إيرباص" في إسبانيا، حيث تستخدم الشركة في صناعة هذه الكمامات الحاصلة على براءة اختراع مادة "بي إل إيه – PLA" البلاستيكية.



وقال رئيس "إيرباص" (بروتوسبيس) في مدينة خيتافي الإسبانية، ألفارو يارا: "نمتلك في مختبرات (إيرباص) قدرات عالية على صعيد التصميم المتطور والتصنيع السريع، ما مكننا من الانتقال من صناعة الطيران إلى الصناعات الطبية بشكل يُحدث فرقاً في مساعي محاربة هذا الوباء، لذا أنا فخور بالفرق التي تعمل على مدار الساعة في هذا المشروع لشركة (إيرباص)".



وعلى الرغم من القرار الملكي الصادر بتاريخ 29 مارس الماضي بإيقاف معظم عمليات التصنيع في جميع مواقع "إيرباص" بإسبانيا، إلا أنه يُسمح لموظفي الشركة بالدخول إلى المواقع للقيام بالأنشطة الأساسية والضرورية.