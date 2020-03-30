60 دولة تغلق حدودها بالكامل أمام الرحلات الجوية منها 11 عربية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية، وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية حول العالم، في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، فقد أعلنت أكثر نحو 60 دولة حول العالم إغلاق حدودها بالكامل أمام الرحلات الجوية المنتظمة منها 11 دولة عربية، وبحسب نشرات المعلومات الصادرة عن هيئات الطيران المدني، فإن قرار تعليق الرحلات لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية وغيرها من الحالات الأخرى.

وتضم قائمة الدول العربية كلاً من الإمارات، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الأردن، الجزائر، لبنان، السودان، المغرب وتونس.

وقالت المؤسسة الدولية لبيانات المطارات وشركات الطيران "أو أيه جي"، إن شركات الطيران قلصت السعة المقعدية على الرحلات الجوية بمعدل 20 مليون مقعد، خلال الأسبوع الماضي فقط وهو أكبر تراجع تم تسجيله على الإطلاق منذ تفشي فيروس كورونا.

وبينت أن السعة المقعدية في أوروبا الغربية تراجعت من 18 مليون مقعد إلى 4 ملايين حتى 30 مارس الجاري، وسجلت جنوب آسيا أكبر نسبة تراجع بلغت نحو 62%، مشيرة إلى أن أغلبية شركات الطيران الأوروبية التي لاتزال تشغل رحلاتها قلصت السعة المقعدية بنسب راوحت بين 55 و75%.