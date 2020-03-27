البنك الدولي يدعو إلى تخفيف ديون الدول الأشد فقراً في ضوء "كورونا"

المصدر: واشنطن - ويترز

قال رئيس البنك الدولي اليوم، إن الدول الأشد فقرا ستحتاج إلى إعفاء من الدين أو إعادة هيكلة كي تستطيع تمويل معركتها ضد فيروس "كورونا"، مضيفا أن البنك سيقترح نهجا لإسقاط الدين في أبريل المقبل.



وأضاف مالباس عبر دائرة تلفزيونية متحدثا للجنة النقدية والمالية الدولية، إن "الدول الأشد فقرا ستتلقى أعنف الضربات، لاسيما تلك التي كانت مثقلة بالديون بالفعل قبل الأزمة.. لكن صيانة القدرة على خدمة الدين تستلزم إعفاء بلدان عديدة من الدين، وهذه هي الطريقة الوحيدة لكي يكون بوسعهم تركيز أي موارد جديدة على محاربة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".