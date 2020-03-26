زعماء مجموعة العشرين: واثقون بأننا سنتمكن من التغلب على الأزمة بالعمل معا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد زعماء مجموعة العشرين، اليوم، بأنهم مستعدون لتقوية شبكات الأمان المالية الدولية، داعين إلى المزيد من التنسيق مع القطاع الخاص، وقالوا "نحن على ثقة بأننا سنتمكن من التغلب على هذا بالعمل معا بشكل وثيق".

وقال الزعماء في بيان "نعرب عن قلقنا البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نموا، وتحديداً في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة“، مضيفين أن اللاجئين والمشردين يواجهون ”مخاطر بشكل خاص".



وأكد قادة مجموعة العشرين التزامهم بحماية الأرواح وتأمين الوظائف.



كما تعهد قادة مجموعة العشرين بالتزامهم بتأمين تدفق الإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية وغيرها من السلع والخدمات عبر الحدود.



وأشار قادة مجموعة العشرين إلى تأييدهم للاجراءات التنظيمية المتخذة لحماية النظام المالي العالمي.



من جانب آخر بحث قادة مجموعة العشرين ضخ 5 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.