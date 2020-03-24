300 ألف "مشتر خاص" يتسوقون بدل المستهلكين

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

ستضاعف منصة "إنستاكارت"عدد عمال التوصيل الذين يقومون بالتبضع مكان المستهلكين في بعض الـ"سوبرماركت" ويتكفلون بتسليمها إليهم، وهي خدمة تلقى رواجا مع الحجر المنزلي القائم راهنا.



وأعلنت الشركة ومقرها في "سان فرانسيسكو" أنها ستستعين بـ300 ألف "مشتر خاص" في الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وعلى غرار السائقين في خدمة "أوبر"، لا يعمل هؤلاء بدوام كامل بل يدفع لهم على أساس كل عملية توصيل. ويضعهم تطبيق "إنستاكارت" على اتصال بالمستهلكين.

وقال رئيس الشركة، أبورفا ميتا، في بيان: "كانت الأسابيع الأخيرة الأكثر نشاطا في تاريخ (إنستاكارت)، تعمل فرقنا دونما توقف لخدمة المستخدمين بطريقة موثوقة وآمنة".

وزادت كميات الطلبات في الشركة في أميركا الشمالية بنسبة 150% على سنة. ويتقدم الزبائن الحريصون على تجنب خطر الإصابة بالفيروس في المتاجر، بطلبات أكبر من العادة على ما أفادت الخدمة نفسها.