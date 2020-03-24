مستثمر في دبي يموّل بنكاً رقمياً بـ 936 مليون درهم

المصدر: عواصم - رويترز

أفاد بنك "سينجا" الأسترالي الرقمي، اليوم، بأنه تلقى استثمارا بقيمة 433 مليون دولار أسترالي (نحو 255.04 مليون دولار أميركي) أي حوالي 936 مليون درهم من مستثمر في دبي، مشيرا إلى أنه سيستخدم هذا المبلغ في تمويل النمو خلال العامين المقبلين.



وأضاف البنك، الذي يعمل إلكترونيا بشكل حصري دون فروع، إنه سيحصل على الفور على 160 مليون دولار أسترالي من "وورلد إنفستمنتس"، فيما سيكون باقي المبلغ على دفعات على مدار 24 شهرا.



وكان "سينجا" افتُتح في مايو 2017 ولديه حاليا أكثر من 45 ألف حساب وودائع تتجاوز 450 مليون دولار أميركي ويخطط لإطلاق قروض شخصية وعقارية خلال العام الجاري.