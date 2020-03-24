12 دولاراً انخفاضاً متوقعاً في سعر النفط خلال 2020

المصدر: عواصم - رويترز

خفض بنك "باركليز"، اليوم، توقعاته لسعر النفط لعام 2020، مشيرا إلى ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن حرب الأسعار واضطراب الطلب بسبب فيروس "كورونا".



وقلص البنك توقعاته لسعر الخام لكلا من "برنت" و"غرب تكساس الوسيط الأميركي" بواقع 12 دولارا إلى 31 دولارا و28 دولارا للبرميل على الترتيب.



وكتب محللون لدى البنك في مذكرة: "من المرجح أن تظل الأسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع في ما يتصل بالفيروس".



وينضم "باركليز" إلى بنوك أخرى في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، أو ما يُعرف باسم "أوبك+"، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.



كما يتوقع "باركيلز" أن تبلغ قدرات التخزين العالمية المتاحة على الأرض نحو 1.5 مليار برميل ويُقدر أن الفائض في الإمدادات سيزيد على خمسة ملايين برميل يوميا هذا العام وأن يبلغ 10 ملايين برميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني.