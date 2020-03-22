دولة عربية تغلق محال الصرافة

المصدر: دبي -رويترز

قررت سلطنة عمان، اليوم الأحد حظر التجمعات في الأماكن العامة وتقليص عدد الموظفين بمقرات العمل في الجهات الحكومية وإغلاق محلات الصرافة في إطار تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال التلفزيون العماني إن السلطنة التي سجلت 55 حالة إصابة بالمرض طلبت من القطاع الخاص تسهيل العمل عن بعد كما حثت المؤسسات التجارية والأفراد على الحد من التعامل بالأوراق النقدية.