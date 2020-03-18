أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى منذ 2003

المصدر: نيويورك - د. ب. أ





سجلت أسعار النفط العالمية المزيد من التراجعات اليوم الأربعاء لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2003 ، وسط مخاوف من أن يقود استمرار تفشي فيروس كورونا في ركود عالمي، بالتزامن مع التزايد الكبير في الإمدادات.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء فقد تراجعت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 4.2% إلى 25.83 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو من عام 2003، ما يرفع الخسائر المسجلة خلال الأسبوع الجاري إلى نحو 18% ، ضمن موجة التقلب الأكثر حدة في الأسعار في التاريخ.

ولم تقترب أسعار النفط من هذا المستوى منذ تفشي المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" في آسيا.

وبينما اتخذ صناع السياسة حول العالم خطوات غير مسبوقة لدعم الاقتصادات من تداعيات الفيروس، فإن انهيار الطلب الذي يتزامن بتوفير إمدادات هائلة من كبار المنتجين أدى إلى انهيار الأسعار.