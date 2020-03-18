الذهب يرتفع مع تحفيز أميركي لمكافحة "كورونا"

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تحفيز إضافي من الولايات المتحدة لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس "كورونا" وأوقف اتجاها لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد، على الرغم من أن صعود الدولار كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1529.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن زاد نحو 1% في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1529.40 دولار للأوقية.

وقال المحلل لدى "آي.جي ماركتس"، كايل رودا، إن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأميركي لدعم السيولة ساعدت في المقابل المعدن الأصفر.

وأضاف أن "ذلك عزز المعنويات قليلا ورأينا انحسارا لبعض ذلك السلوك، وهو أن تبيع الذهب ضمن أصول أخرى للعثور على النقد".

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قال أمس إنه سيعيد العمل بتسهيل تمويلي استخدمه خلال الأزمة المالية في 2008 لتقديم الائتمان مباشرة للشركات والأسر مع تنامي المخاوف بشأن أزمة سيولة بسبب الفيروس في الأيام القليلة الماضية.

