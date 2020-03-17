الهند تغلق "نصب الحب" بسبب وفيات كورونا

المصدر: نيودلهي - (د ب أ)

أعلنت الهند إغلاق مزار "تاج محل" الشهير في الهند، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مع تسجيل الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثالث حالة وفاة بسبب الاصابة بالفيروس اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون في وزارة السياحة، إن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يزورون "نصب الحب" يوميا، ومن الضروري إغلاق الموقع بصورة مؤقتة.

ويقع الضريح الشهير في مدينة أجرا الواقعة في شمال الهند، وهو يعتبر أهم معلم سياحي في البلاد، حيث يجذب ما يتراوح بنحو 7 و8 مليون زائر سنويا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة السياحة، نانو باسين، إنه ثمة أوامر قد صدرت بإغلاق ما لا يقل عن 143 نصبا تذكاريا في الهند، من بينهم تاج محل، بالإضافة إلى المتاحف في أنحاء الهند، حتى 31 من آذار/مارس الجاري.

من ناحية أخرى، قال وزير السياحة والثقافة، براهلاد سينج باتل، إنه من المقرر أن يتم مراجعة القرار بعد انتهاء فترة الإغلاق.

وقالت باسين إن "القرار قد تم اتخاذه بهدف وقف انتشار فيروس كورونا. علينا الحفاظ على سلامة المواطنين".

يذكر أن معظم المدارس ومراكز التسوق والمرافق الترفيهية، ومن بينها دور السينما، قد تم إغلاقها بالفعل في جميع أنحاء البلاد، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الإقليمية للسيطرة على انتشار المرض.

وقد سجلت الهند اليوم الثلاثاء ثالث حالة وفاة بسبب الاصابة بفيروس كورونا في ولاية ماهاراشترا الغربية، بحسب وزارة الصحة الاتحادية. وهناك حاليا في البلاد 126 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، 22 حالة منها لأجانب.