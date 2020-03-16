تشريع في اليونان لتقليل عدد المتسوقين في متاجر المواد الغذائية

المصدر: أثينا (د ب ا)

بدأ اليوم سريان تشريع يقضي بالحد من وجود المتسوقين داخل متاجر المواد الغذائية في اليونان، في أي وقت، في إطار سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال نائب وزير التنمية والاستثمار، نيكوس بابا ثاناسيس، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء اليونانية اليوم: «سيتم السماح بوجود شخص واحد فقط في مساحة 10 أمتار مربعة داخل أي متجر للمواد الغذائية».

وأضاف بابا ثاناسيس أن التشريع يقضي أيضاً بالسماح لمتاجر المواد الغذائية بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل في أيام الآحاد من كل أسبوع.

وأكد سوتيريس تسيودراس، المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، أمس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 331 حالة، مشيراً إلى وجود 51 مريضاً بالمستشفيات.

وقال المتحدث: «لا داعي للفزع»، وتوقع أن تأتي الإجراءات التي تم اتخاذها بثمارها في غضون فترة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وكانت وزارة الصحة اليونانية قد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس الماضي، وهي لشخص يبلغ من العمر 66 عاماً.



