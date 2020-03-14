ًترامب: تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوما

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب





أعلن الرئيس الأميركي دونالد تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوماً، وذلك بدءاً من منتصف ليل الجمعة بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وغرّد الرئيس الأميركي: "بطلب مني، وبدءاً من منتصف الليل، وافقت شركات كارنيفال ورويال كاريبيان ونورفيجيان و+ام اس سي+ جميعها على تعليق رحلات السفن السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوماً"، مشيراً إلى أنّ هذا القطاع يمثّل "صناعة ضخمة ومهمة".

ويأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون، بينهم مصابون، على متن سفن سياحية وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء.

ومنذ 5 فبراير، وضعت سفينة "ديموند برنسس" في الحجر الصحي قبالة سواحل يوكوهاما في اليابان وعلى متنها 3711 شخصاً، بينهم أكثر من 700 مصاب.

والخميس، أعلنت "برنسس كورزس" الأميركية التابعة لمجموعة "كارنيفال" تعليق رحلاتها 60 يوماً.

وقبل انتشار هذا الوباء، كان هذا القطاع يشهد نمواً مطّرداً، وكان يتطلع إلى تسجيل 32 مليون مسافر في العالم في 2020.