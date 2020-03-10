مصر ترفع الحجر الصحي عن ركاب باخرة بعد ثبوت خلوهم من كورونا

المصدر: مصر- وام







رفعت مصر اليوم الحجر الصحي المفروض على نزلاء وطاقم عمال الباخرة السياحية "حابى 5" بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا المستجد .و كان تم فرض حجر صحي على طاقم الباخرة و98 من نزلائها الأجانب، بعد وفاة سائح ألماني في مدينة الغردقة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتبين أنه كان من نزلاء الباخرة، قبل سفره لمدينة الغردقة.

وقامت السلطات الصحية بمحافظة الأقصر بمسح طبي لكافة نزلاء وعمال الفنادق الثابتة والبواخر السياحية بالمدينة، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.

واستؤنفت الحركة السياحية في المدينة بشكل طبيعي اليوم، حيث عادت رحلات البالون الطائر مجددا بعد توقف دام يوما واحدا، وقام أكثر من 300 سائح برحلة فوق سماء المدينة على متن 20 رحلة بألوان صباح اليوم.

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري في وقت سابق من اليوم أن حركة الزيارة السياحية للمناطق الأثرية في مدينة الأقصر تجري بشكل طبيعي، وأشار إلى أن مئات السياح تدفقوا على زيارة معابد ومقابر قدماء المصريين في المدينة من ساعات الصباح الباكر.

فيما أعلن، رئيس لجنة السياحة الثقافية في صعيد مصر، محمد عثمان، أن حركة وصول السياح لمطار الأقصر استمرت بشكل طبيعي، وأن المطار الدولي بالمدينة استقبل ليلة أمس وفجر اليوم خمس رحلات طيران أوروبية تقل أعدادا كبيرة من السياح، الوافدين لزيارة المعالم الأثرية والسياحية في شرق وغرب الأقصر.