النفط يسجل أكبر خسارة يومية منذ 29 عاماً

المصدر: لندن- (رويترز)

فقدت أسعار النفط ما يصل إلى ثلث قيمتها اليوم الاثنين في أكبر خسائرها اليومية منذ حرب الخليج عام 1991 (منذ 29 عاماً) بعد فشل المجموعة المعرفة باسم أوبك بلس في الوصول إلى إتفاق بشأن خفض الانتاج، لتنهي تعاونا استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق. وتضم المجموعة دول أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا.

وتفككت المجموعة بعد إحجام روسيا عن القيام بخفض كبير آخر اقترحته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، فيما يتسبب تفشي فيروس كورونا بالفعل في فائض بالإمدادات في السوق.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22% عند 37.05 دولاراً للبرميل بعد أن نزلت في وقت سابق 31% إلى 31.02 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 24% إلى 33.20 دولاراً للبرميل بعد أن هوى في البداية 33% إلى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.