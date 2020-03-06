بدء تعافي حركة السفر وحجوزات الفنادق في الصين

المصدر: بكين -د. ب. أ





ذكرت شركة سياحة في الصين اليوم الجمعة أن حركة السفر الداخلي وحجوزات الفنادق بدأت تتعافى في البلاد أواخر الشهر الماضي، بعدما أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حدوث كبوة في صناعة السفر والسياحة في أنحاء العالم.

وقالت شركة "تونج تشينج إلونج" القابضة للخدمات السياحية عبر الانترنت إن معدلات الحجز الفندقي ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في أول مارس الجاري بنسبة 40% مقارنة بالأسبوع السابق له، فيما ارتفعت معدلات حجز رحلات الطيران الداخلية اليومية في الصين بنسبة 230 % مقارنة بأدنى معدلاتها التي تم تسجيلها الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ "للأنباء عن مسؤولين بشركة تونج تشينج إلونج قولهم إنه "من المتوقع أن تصل معدلات الإشغال الفندقي في المدن الرئيسية بمختلف أنحاء الصين إلى 90% بحلول نهاية مارس".

وذكرت مؤسسة "أو.إيه.جي أفيشن ورلد وايد" لتقديم بيانات السفر الجوي حول العالم أن شركات الطيران الصينية سوف تعيد تشغيل قرابة ثلاثة ملايين مقعد طيران على الرحلات المقررة هذا الاسبوع، وبخاصة على الخطوط الداخلية.

وأفادت شركة تونج تشينج إلونج بأن "المصادر الرئيسية للركاب هي مدن سيشوان وتشونج كينج وشانتشي، وهينان، حيث بدأ سكان هذه المدن في العودة إلى أماكن عملهم في المناطق الساحلية بعد انقضاء عطلة مهرجان الربيع".