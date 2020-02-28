8 إرشادات للمسافرين بقصد السياحة لأول مرة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

عرضت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مجموعة من الإرشادات بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون بقصد السياحة للمرة الأولى، محددة أهمها كما يلي:

■بعد احتساب المبالغ الثابتة التي يتوجب عليك دفعها، عليك بدأ البحث في التفاصيل، كموقع الفندق أو الفنادق التي ستنزل فيها، وبُعدها عن أماكن الجذب السياحي، وكذلك الخدمات التي تقدمها.

■اطلع دائماً على قوانين البلد الذي تسافر إليه. ويمكنك الاتصال بالفندق هاتفياً أو الذهاب إلى موقعه على الإنترنت أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعية للاطلاع على الخدمات المتوافرة.

■إذا كنت تقوم بالحجز منفرداً عبر إحدى المواقع على الإنترنت، فحدّد خياراتك جيداً بدءاً من موقع الفندق وصولاً إلى شروط الدفع المسبق، آخذاً في الحسبان تعليقات نزلاء الفندق السابقين.

■الاستعلام عن وسائل النقل المتاحة في البلد الذي تسافر إليه من المطار وإليه وبين المدن أو المناطق البعيدة عن العاصمة، خصوصاً وسائل النقل المشترك او تلك الخاصة بالسياح.

■اطلب من شركة الطيران التي تسافر بوساطتها لائحة بالأغراض المحظورة داخل مقصورة الطائرة وفي البلد الذي تقصده، كذلك اسأل عن الحد الأقصى المسموح به لوزن الحقائب والأمتعة وعددها.

■لا تنسى أن تضع الأوراق الرسمية والضرورية معاً في حقيبة اليد أو في مكان يسهل الوصول إليها، إذ قد يُطلب منك إبرازها مرات عدة في المطارات وربما الطائرة.

■ضع الأموال وبطاقات الائتمان التي ستستعملها خلال سفرك في مكان آمن وانطلق إلى المطار على أن تصل قبل موعد إقلاع الطائرة أقله بثلاث ساعات.

■قبل القيام بجولة في السوق الحرة تأكد من بطاقة الصعود إلى الطائرة، لمعرفة الاتجاه الذي يتوجب عليك سلوكه للوصول إلى بوابة المغادرة وموعد فتحها.