الذهب لأعلى مستوياته في 7 سنوات

المصدر: لندن - رويترز

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات امس، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن، الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1625.05 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولارا في وقت سابق من الجلسة. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5% واتجهت صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير الماضي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1627.4 دولارا.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، جون شارما: «يبدو أن التركيز الرئيس للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف الفيروس وانتشاره في أنحاء العالم»، مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.











