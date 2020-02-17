كيف نتفادى الإصابة بـ"كورونا" على الرحلات الجوية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المستشار الصحي في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ديفيد باول، إن الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين هي أفضل طريقة لحماية المسافرين من فيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد 19) أثناء الرحلة، مشيراً في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، إن خطر الإصابة بأي عدوى فيروسية خطيرة أثناء الرحلة "منخفض جدًا" حيث يتم تنقية الهواء على الطائرات وتعقيمه.

وأضاف باول: "ومع ذلك فإن الخطر يبقى قائما إذا كان أحد الركاب على مقربة من شخص آخر على متن الطائرة يعاني من أعراض"، موضحاً أن "هذا الفيروس انتشر في الغالبية العظمى من الحالات من خلال اتصال وثيق مع شخص آخر مصاب". وبين أنه في خضم هذه الأزمة فإن الطريقة الأكثر أهمية لتقليل التعرض للعدوى هي النظافة الجيدة للأيدي.

وقال إن "فيروسات الجهاز التنفسي تنتقل في الغالب من خلال انتشار الرذاذ عن طريق السعال أو العطس باتجاه شخص ما، وهذا يعني أنه تم تلويث سطح يلمسه شخص آخر بعد ذلك على الفور"، مضيفاً: "لذا فإن نظافة اليدين هي الشيء الأساسي".

وأوضح باول: "هذا يعني أنه على أي شخص يشعر بالقلق من التعرض للفيروس أن يتجنب لمس وجهه وأن يغسل يديه ويجففها باستمرار، أو يستخدم معقم اليدين الكحولي إذا لم يتمكن من الوصول إلى مرافق غسل اليدين".

وعرض الخبير الصحي بعض النصائح للحد من مخاطر فيروس "كورونا" على الرحلات الجوية، لافتاً إلى أن هناك طريقة أخرى لوقف انتشار أي فيروس على متن طائرة وهي مراقبة "آداب السعال"، أي السعال أو العطس في المناديل، وإذا تعذر ذلك ينبغي أن يستخدم المسافر مرفق يده، ثم تنظيفه على الفور"، مضيفاً: "بالطبع لا ننصح الأشخاص بالسفر عندما لا يكونون على ما يرام ويشعرون بأعراض".

وفي حين أن اتخاذ تدابير وقائية للحد من التعرض المحتمل لفيروس "كورونا" قد يكون فعالاً، قال باول إن المسافرين يجب أن يتخذوا إجراءات وقائية إذا لاحظوا أن مسافراً آخر جالساً بجوارهم يبدو عليه علامات المرض.

وأضاف أنه "إذا كان هناك شخص قريب منك على متن الطائرة، فيجب تنبيه الطاقم إلى ذلك، لأن هناك إجراءات معيارية يمكنهم اتخاذها لفصل هذا الشخص وتقليل المخاطر على الآخرين".

وبين باول أن "الأعراض الأولى الأكثر شيوعًا لهذا المرض هي الحمى الشديدة، التي عادة ما تزيد فيها حرارة الجسم على 38 درجة مئوية"، مشددا على أنه "في حال كان أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فمن المؤكد أنه لا ينبغي له أن يسافر.