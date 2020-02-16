سيارة بـ 11.3 مليون درهم تكشف عنها "باغاني" في دبي

أحمد الشربيني - دبي

أعلنت «شركة باغاني الإيطالية» المصنّعة للسيارات الفارهة الخارقة، عن افتتاح أول مكتب إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط اليوم بمنطقة «حي دبي للتصميم».

وكشفت «باغاني» عن مركبتها «هويرا رودستر بي سي» الجديدة محدودة الإصدار، بسعر يبدأ من 3.1 ملايين دولار (نحو 11.3 مليون درهم).

وقال رئيس قسم المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «باغاني»، منصور الياسين، إن افتتاح أول مكتب إقليمي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط في دبي، يدعم توسع أعمال الشركة في المنطقة، ويواكب الطلب على السيارات المصنعة من الشركة.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على ما نسبته 13% من إجمالي مبيعات سيارات الشركة عالمياً، في ما تتصدر الإمارات والسعودية الطلب على سيارات «باغاني» في الشرق الأوسط.

وأوضح الياسين أن الشركة متخصصة في إنتاج مركبات «هايبر كارز» أو السيارات الفارهة الخارقة التي تكون بقدرات وسرعات فائقة، لافتاً إلى انتاج سيارات فارهة تعمل بالطاقة الكهربائية خلال الفترات القريبة المقبلة.

وكشف الياسين أن «باغاني» كشفت للمرة الأولى في المنطقة، ومن خلال مكتبها في دبي، عن طراز «هويرا رودستر بي سي» الجديدة محدودة الإصدار، والتي يبدأ سعرها من 3.1 ملايين دولار (نحو 11.38 مليون درهم)، مشيراً إلى إنتاج 40 نسخة منها على المستوى العالمي، بأسعار تجاوز 3.5 ملايين دولار وفقاً للمواصفات المطلوبة.

وأوضح أن الهيكل الخارجي للسيارة مصنع من ألياف الكربون، في ما يصل وزنها الإجمالي إلى 1200 كيلوغرام فقط، ما يعني إمكانات إضافية لسرعتها الفائقة، كما تتضمن أجزاء مصنعة من مادة «تيتانيوم».

وأضاف أنه تم تجميع أجزاء هيكلها وتصنيع مقاعدها الداخلية بشكل يدوي، لافتاً إلى أن قوة محركها تصل إلى 800 حصان.

وذكر الياسين أن الشركة تستعد للكشف عن طراز «أميولا» بقدرات خارقة، وبسعر يصل إلى خمسة ملايين يورو (نحو 20 مليون درهم)، وسيتم عرضها في مدينة جنيف السويسرية الشهر المقبل.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لـ«حي دبي للتصميم»، خديجة البستكي، إن شركة «باغاني» تعد أول شركة للسيارات الفارهة تفتتح فرعاً لها في «حي دبي للتصميم» الذي يضمّ مجموعة من كبرى شركات التصميم والفخامة في العالم، مؤكدة أهمية إيجاد بيئة حاضنة للأفكار الملهمة والإبداع.