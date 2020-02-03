منظمة تحذر من حجز الفنادق عبر البوابات الإلكترونية

المصدر: برلين - (د ب أ)

قالت منظمة "شتيفتونج فارنتست" المعنية بالمستهلك إنه ليس من الواضح دائما لماذا تعرض بعض الفنادق في أعلى القائمة على البوابات الإلكترونية عند محاولة المستخدم البحث عن غرفة فندقية، وذلك بعد أن أجرت المنظمة تحقيقا شمل 15 بوابة إلكترونية على الإنترنت.

ونصحت المنظمة المستهلكين بإعادة تنظيم القائمة على سبيل المثال وفقا للسعر. وبعد الترشيح فقط يمكن الحصول على أفضل العروض.

ولفتت إلى ضرورة الإطلاع على الموقع الالكتروني الخاص بالفندق المقترح لمعرفة ما إذا كان يمكنه عرض نفس الصفقة أو أفضل منها. ومن حيث المبدأ ، يمكن تطبيق هذا على كل أنواع المقارنات عند التسوق إلكترونيا.

وأسدت المنظمة نصيحة للمستهلك قائلة "انتبه.. البوابات الإلكترونية التي تقول لك إنه لا يوجد سوى غرف قليلة للغاية متاحة في الفترة المرغوبة، فإنها تحاول فقط جعلك تحجز بأسرع وقت ممكن".

وأكدت على ضرورة البحث في بوابات أخرى أو الاتصال بالفندق مباشرة. وفي بعض الحالات سوف يظل هناك غرف متاحة، حتى إذا لم تكن ظاهرة على مواقع مقارنة الأسعار.

(د ب أ)